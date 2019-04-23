Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от работы врача, который выписывал мельдоний несовершеннолетней спортсменке в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт организации.

Медицинский работник не допустил девушку к занятиям спортом из-за отказа принимать мельдоний.

– РАА "РУСАДА" обратилось в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку деятельности данного врача и медицинской организации. Проверкой установлено, что указанный врач , не являясь специалистом по спортивной медицине и не имея на это полномочий, не допустила до занятий спортом девять человек. Прокуратурой Калининского района г. Санкт-Петербург внесено представление в медицинское учреждение. К врачу и заведующему отделением применены меры дисциплинарного характера. Также врач переведена на работу, не связанную с обследованием и лечением спортсменов, – написано в заявлении пресс-службы РУСАДА.

16 сентября 2015 года ВАДА внесло мельдоний в список запрещенных препаратов.

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