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Сегодня, 12:20

РУСАДА отметило снижение числа запросов на использование запрещенных лекарств в июне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили о количестве запросов на использование запрещенных лекарств в июне.

«В июне в РУСАДА поступило шесть запросов на оформление терапевтического использования, пять запросов из ранее поданных были одобрены», — приводит ответ представителя агентства ТАСС.

Число подобных запросов за месяц снизилось — в мае было зафиксировано 11 таких случаев. Всего за 2024 год в РУСАДА поступило 75 запросов на использование запрещенных лекарств.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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