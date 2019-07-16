Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло дела о возможных нарушениях сроков дисквалификации российских боксеров Алены Токарчук и Ислама Дашаева, сообщила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая.

Дашаев дисквалифицирован на четыре года, начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук не имеет права выступать в течение двух лет с 28 ноября 2017 года.

– В конце прошлой недели мы получили запрос с указанием фамилий этих спортсменов и название соревнований, – приводит "РИА Новости" слова Пахноцкой. – Сразу хочу отметить, что соревнования невысокого регионального уровня. Наших сотрудников там не было, об этой ситуации не знали, но наш отдел расследований в очень короткие сроки проверил всю информацию, более того нашли подтверждение, запросили протоколы, весь материал был направлен мне и в отдел обработки результатов.

В свою очередь, мы направили уведомления конкретно этим спортсменам, которые находятся в дисквалификации, и президенту федерации. Два отдельных письма, что открыты дела о возможных нарушениях сроков дисквалификации, что теоретически может привести к тому, что срок дисквалификации будет увеличен ровно на такой же срок", – подчеркнула заместитель гендиректора РУСАДА.

С учетом этой ситуации и других случаев, которые мы фиксируем, это порядка 17 за год, когда наши сотрудники отдела расследований фиксирует случаи участия дисквалифицированных спортсменов или тренеров в тренировках или соревнованиях. Но пять человек отдела и сотни и даже больше соревнований, проводимых в стране, с учетом региональных, это несопоставимые количества. Это не означает, что мы не прорабатываем тему, мы тщательно фиксируем, и результаты есть.