РУСАДА открыло 75 дел о возможном нарушении антидопинговых правил с начала года

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявило, что агентство открыло 75 дел о возможном нарушении антидопинговых правил с начала 2022 года.

«С начала года открыто 75 дел о возможном нарушении антидопинговых правил. Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агентства, а также мельдоний.

В этом году мы провели шесть совместных с МВД России мероприятий по выявлению нарушений. Направили в МВД материалы по 32 делам для проведения проверки на предмет нарушения статьи. 6.18 КОАП», — приводит слова Логиновой ТАСС.

В июле РУСАДА объявило о дисквалификации 14 спортсменов, нарушавших антидопинговые правила.