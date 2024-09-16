Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 11:00

РУСАДА отклонило кандидатуру арбитра ВАДА для рассмотрения дела в CAS

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отклонило кандидатуру арбитра, которого выбрало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«На данный момент никакого продвижения в судебном процессе нет. Мы продолжаем ждать, когда будет сформирована панель арбитров. Мы предлагали уже нескольких арбитров, это делало и ВАДА. Мы отклонили арбитра, которого выбрало Всемирное антидопинговое агентство. РУСАДА свою позицию подготовило, мы готовы к слушаниям в CAS», — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Напомним, 18 ноября 2023 года генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
С НИС «Академик Николай Страхов» 16 сентября заберут членов экспедиции
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Гладков сообщил об обстреле Белгорода
Российский турист погиб после падения с обрыва в Абхазии
Популярное видео
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости