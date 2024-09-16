РУСАДА отклонило кандидатуру арбитра ВАДА для рассмотрения дела в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отклонило кандидатуру арбитра, которого выбрало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«На данный момент никакого продвижения в судебном процессе нет. Мы продолжаем ждать, когда будет сформирована панель арбитров. Мы предлагали уже нескольких арбитров, это делало и ВАДА. Мы отклонили арбитра, которого выбрало Всемирное антидопинговое агентство. РУСАДА свою позицию подготовило, мы готовы к слушаниям в CAS», — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Напомним, 18 ноября 2023 года генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.