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Сегодня, 21:55

РУСАДА опубликовало статистику нарушений правил доступности для допинг-тестов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Инспекторы РУСАДА в декабре зафиксировали 12 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего в 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности (12 — в декабре, 22 — в ноябре, по 27 — в октябре и сентябре, 42 — в августе, 31 — в июле, 22 — в июне, 19 — в мае, 24 — в апреле, 9 — в марте, 15 — в феврале, 32 — в январе).

За 12 месяцев 2023 года агентство зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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