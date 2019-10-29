РУСАДА не участвовало в подготовке дополнительных ответов о данных московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не принимало участия в подготовке дополнительных ответов на ряд вопросов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщила генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

ВАДА 28 опубликовало релиз, в котором говорится о получении от России дополнительных ответов на ряд вопросов о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

— После прочтения релиза ВАДА о получении дополнительных ответов от России на тему возможных манипуляций с базой данных лаборатории может сложиться впечатление, что в подготовке этого документа вместе с Министерством спорта РФ участвовало и РУСАДА, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Могу ответственно заявить, что наше агентство не имеет к этому никакого отношения. Генеральный директор Юрий Ганус, в свою очередь, уже написал письмо в ВАДА, в котором еще раз напомнил, что РУСАДА не принимало участие в передаче данных московской лаборатории, проходившей в начале января, и не причастно к возможным манипуляциям.