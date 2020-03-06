Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

РУСАДА не собирается ослаблять допинг-контроль из-за коронавируса

17:58

РУСАДА не собирается менять программу тестирования спортсменов, несмотря на угрозу эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение агентства к атлетам. Вспышка заражения новым вирусом была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Из-за коронавируса был отменен ряд спортивных турниров, некоторые остаются под вопросов, среди них — Олимпиада в Токио.

«В связи с участившимися сообщениями в СМИ о распространении коронавируса РУСАДА сообщает, что продолжает реализацию программы тестирования в штатном режиме без каких-либо ограничений, — говорится в обращении. — Все спортсмены, на которых распространяется действие Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил, могут быть выбраны для прохождения процедуры допинг-контроля в любое время и в любом месте».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7918483

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир