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РУСАДА не смогло установить, как допинг попал в организм 14-летней спортсменки

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РУСАДА не смогло установить, как запрещенное вещество оказалось в организме 14-летней пловчихи Милланы Загартдиновой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Загартдинова является самой юной российской спортсменкой, получившей дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. За это уроженку Пензы дисквалифицировали на три года.

«Спортсменка не смогла объяснить, как запрещенная субстанция попала в ее организм, поэтому к ней был применен стандартный срок дисквалификации», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.

Источник: ТАСС
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