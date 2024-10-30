РУСАДА не смогло установить, как допинг попал в организм 14-летней спортсменки
РУСАДА не смогло установить, как запрещенное вещество оказалось в организме 14-летней пловчихи Милланы Загартдиновой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Загартдинова является самой юной российской спортсменкой, получившей дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. За это уроженку Пензы дисквалифицировали на три года.
«Спортсменка не смогла объяснить, как запрещенная субстанция попала в ее организм, поэтому к ней был применен стандартный срок дисквалификации», — приводит ТАСС слова представителя РУСАДА.
Источник: ТАСС
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