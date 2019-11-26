РУСАДА не получало от ВАДА полный список атлетов, чьи данные были изменены в базе

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство не получало от ВАДА полного списка спортсменов, информация о которых была изменена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

25 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.

— РУСАДА не получало из ВАДА списки спортсменов, чьи данные отсутствовали в базе данных, в которую вносились изменения, — цитирует ТАСС Пахноцкую.