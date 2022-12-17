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Сегодня, 00:05

РУСАДА не будет восстановлено автоматически после двухлетних санкций

Иван Шитик
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах 17 декабря после истечения двухлетних санкций, наложенных решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. 17 декабря руководство WADA инициирует всестороннюю проверку, чтобы тщательно оценить, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS. Как только руководство ВАДА сочтет, что все условия были выполнены, оно передаст вопрос на рассмотрение независимого комитета по проверке соответствия (CRC). Если CRC согласится c выводами, он вынесет рекомендацию исполнительному комитету ВАДА. Невыполнение условий восстановления в полном объеме приведет к сохранению статуса несоответствия РУСАДА до тех пор, пока они не будут выполнены», — говорится в заявлении агентства.

Решение CAS в 2020 году запрещало российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.

Источник: https://tass.ru/sport/16618775
ВАДА
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