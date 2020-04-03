РУСАДА не будет проводить допинг-тестирование до 1 мая

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что организация не будет тестировать спортсменов на допинг по меньшей мере до 1 мая. При этом агентство продолжает работу в удаленном режиме из-за коронавируса.

— Временная остановка тестирования спортсменов сотрудниками Российского антидопингового агентства продлена по 30 апреля, — цитирует ТАСС Пахноцкую — В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы. Но я могу заметить, что вне контроля никто не останется. Пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии, все нам расскажут.

Но всю остальную работу мы ведем, хотя и удаленно. Это касается как образовательной деятельности, так и планирования тестирований. Также мы переводим на русский язык новый Всемирный антидопинговый кодекс, который начнет действовать с 1 января 2021 года, и международные стандарты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.