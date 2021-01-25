РУСАДА не будет оспаривать решение CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). При этом, как отмечается на официальном сайте организации, РУСАДА категорически не согласна с выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными.

«Детально изучив полный текст решения, РУСАДА решительно не согласно с его выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными, — говорится в сообщении. — По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу.

Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса ВАДА, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны ВАДА. РУСАДА полагает, что настоящее решение не только противоречит базовым принципам справедливости, но также является необоснованным в свете существенного прогресса, которого РУСАДА удалось добиться в процессе восстановления, причем такой прогресс был также прямо признан со стороны ВАДА. По этим причинам РУСАДА считает, что санкции, наложенные CAS, являются безосновательными и несправедливыми".

Напомним, 9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.