17:57 | Допинг

РУСАДА и Национальное антидопинговое агентство Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве

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13 марта 2019 года в Лозанне (Швейцария) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством "РУСАДА" и Национальным антидопинговым агентством Республики Молдова.

Цель меморандума – развитие партнерских отношений, направленных на совместную эффективную борьбу с допингом, а также получение профессионального опыта по основным направлениям антидопинговой деятельности.

Дополнительная информация

http://rusada.ru/news/press-releases/rusada-i-natsionalnoe-antidopingovoe-agentstvo-respubliki-moldova-podpisali-memorandum-o-sotrudniche/

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