РУСАДА и Национальное антидопинговое агентство Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве

13 марта 2019 года в Лозанне (Швейцария) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством "РУСАДА" и Национальным антидопинговым агентством Республики Молдова.

Цель меморандума – развитие партнерских отношений, направленных на совместную эффективную борьбу с допингом, а также получение профессионального опыта по основным направлениям антидопинговой деятельности.