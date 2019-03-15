РУСАДА и Национальное антидопинговое агентство Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве

13 марта 2019 года в Лозанне (Швейцария) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством "РУСАДА" и Национальным антидопинговым агентством Республики Молдова.
Цель меморандума – развитие партнерских отношений, направленных на совместную эффективную борьбу с допингом, а также получение профессионального опыта по основным направлениям антидопинговой деятельности.
Дополнительная информация
http://rusada.ru/news/press-releases/rusada-i-natsionalnoe-antidopingovoe-agentstvo-respubliki-moldova-podpisali-memorandum-o-sotrudniche/
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