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Сегодня, 18:30

РУСАДА и МВД РФ заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом

Иван Шитик
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Министерство внутренних дел Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«РУСАДА и МВД успешно сотрудничают по антидопинговым делам, совместными усилиями противодействуют преступным посягательствам в сфере спорта, оказывают друг другу взаимную экспертную помощь», — заявили в РУСАДА.

В РУСАДА отметили, что, подписав соглашение, стороны подтвердили намерения об информационном обмене и совместных мероприятиях, призванных защищать право спортсменов на честные соревнования, свободные от допинга.

Источник: https://tass.ru/sport/15451305
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