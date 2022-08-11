РУСАДА и МВД РФ заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Министерство внутренних дел Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«РУСАДА и МВД успешно сотрудничают по антидопинговым делам, совместными усилиями противодействуют преступным посягательствам в сфере спорта, оказывают друг другу взаимную экспертную помощь», — заявили в РУСАДА.

В РУСАДА отметили, что, подписав соглашение, стороны подтвердили намерения об информационном обмене и совместных мероприятиях, призванных защищать право спортсменов на честные соревнования, свободные от допинга.