РУСАДА хочет подписать новое соглашение о сотрудничестве с Мордовией

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заинтересовано в подписании нового соглашения о сотрудничестве с Республикой Мордовия, заявил глава организации Юрий Ганус.

- Главная задача - фокус на мордовских спортсменах. Мордовия является значимым субъектом в спорте, - цитирует Гануса ТАСС. - Мы заинтересованы в заключении нового качественного соглашения, которое будет направлено на развитие сотрудничества. Самое главное, чтобы эти условия были приняты.

РУСАДА в июне 2018 года расторгло меморандум о сотрудничестве с Мордовией в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. Власти Мордовии хотели подписать новый договор после ЧМ-2018, но этого так и не произошло.