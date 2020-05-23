РУСАДА готово к возобновлению тестирования спортсменов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о готовности в возобновлению допинг-тестирования спортсменов. Процесс начнется уже в конце мая, если будут получены соответствующие разрешения со стороны Роспотребнадзора.

— К тестированию мы уже полностью готовы, — цитируют «Известия» Гануса. — Ждем только решения Роспотребнадзора по пропускам для наших сотрудников. Как только соответствующие разрешения будут получены, выйдем на работу по всей стране. Изначально планировали возобновить тестирование в третью декаду мая. Но, как видите, она уже наступила. Соответственно, теперь ориентируемся на конец мая.