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Руне Андерсен: «Рассмотрение заявок на нейтральный статус для россиян приостановлено»

22 ноября 2019, 23:41

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (IAAF) рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов.

— Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (нейтральных спортсменов — прим. «СЭ»), пересмотреть процедуру выдачи данного статуса, которая была введена в июне 2016 года, — цитирует главу рабочей группы IAAF Руне Андерсена РИА «Новости». —  В дальнейшем будет составлена рекомендация с предложением о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть в дальнейшем. Рассмотрение любой заявки на нейтральный статус в настоящее время приостановлено.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191122/1561495433.html

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