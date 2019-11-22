Руне Андерсен: «Рассмотрение заявок на нейтральный статус для россиян приостановлено»

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (IAAF) рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов.

— Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (нейтральных спортсменов — прим. «СЭ»), пересмотреть процедуру выдачи данного статуса, которая была введена в июне 2016 года, — цитирует главу рабочей группы IAAF Руне Андерсена РИА «Новости». — В дальнейшем будет составлена рекомендация с предложением о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть в дальнейшем. Рассмотрение любой заявки на нейтральный статус в настоящее время приостановлено.