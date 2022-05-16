Руководство ВАДА рассмотрит отчет об исполнении решения CAS в отношении РУСАДА 18 и 19 мая

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на ближайшем заседании рассмотрит отчет об исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Исполнительный комитет ВАДА и совет учредителей получат отчет о ходе работы и исполнении решения Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года в отношении РУСАДА», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

Исполком и совет учредителей ВАДА проведут очередные заседания в Каире 18 и 19 мая.

В декабре 2020 года CAS поддержал иск ВАДА, которое признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу достоверных данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Также CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпиадах до конца декабря 2022 года.