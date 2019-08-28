Российский бегун Дементьев дисквалифицирован на 4 года за допинг
17:28
Российский бегун Андрей Дементьев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
В пробе Дементьева, взятой на чемпионате Сибирского федерального округа в Иркутске, обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения.
Дисквалификация отсчитывается с даты временного отстранения — с 14 августа 2019 года, результаты спортсмена, показанные с 8 июня 2019-го, аннулированы.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...