Российский бегун Дементьев дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский бегун Андрей Дементьев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

В пробе Дементьева, взятой на чемпионате Сибирского федерального округа в Иркутске, обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения.

Дисквалификация отсчитывается с даты временного отстранения — с 14 августа 2019 года, результаты спортсмена, показанные с 8 июня 2019-го, аннулированы.