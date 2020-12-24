Российский бадминтонист Хакимов дисквалифицирован на 5 лет

Всемирная федерация бадминтона (BWF) на пять лет дисквалифицировала россиянина Никиту Хакимова за договорные матчи и ставки.

О нарушениях со стороны Хакимова BWF сообщил информатор, который утверждал, что россиянин написал ему в Facebook, предлагая делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы 2018 года, проходившего в Казани.

Хакимов обвинения отверг. Он заявил, что сообщения осведомителю отправлял товарищ по команде, завладевший его телефоном.

Независимая комиссия BWF объяснения Хакимова не приняла.

Дисквалификации россиянина отсчитывается с 13 октября 2020 года.