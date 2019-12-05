Российские эксперты заявили о нежелании ВАДА проводить совместное расследование по делу о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось вести совместное с российскими экспертами по делу о допинге в российском спорте, сообщается в отчете группы российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева.

— Российские эксперты акцентируют внимание на то, что руководству ВАДА неоднократно предлагалось сформировать группу независимых специалистов (от российской стороны и из числа представителей ВАДА) для проведения совместного открытого расследования по так называемому «допинговому досье», что способствовало бы в короткие сроки установлению истины, а также привлечению уличенных в приеме допинга спортсменов к ответственности, — говорится в тексте отчета, который приводит ТАСС. В документе российские эксперты также отвергли выводы ВАДА о том, что с базой московской лаборатории проводились манипуляции.

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Заседание исполкома ВАДА по российскому вопросу состоится в Лозанне 9 декабря.