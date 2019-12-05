Российские эксперты считают, что Родченков менял данные московской лаборатории из США

Российские эксперты считают, что данные базы московской лаборатории менялись ее бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США. Об этом говорится в отчете группы экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева.

— В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории база данных LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 гг.), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик), — говорится в тексте отчета, который цитирует ТАСС. — Российские эксперты не исключают, что raw-data требовалась Родченкову для удаления из нее всех несовпадающих с поддельной базой «LIMS Осведомителя» файлов, чтобы сфабрикованная им и переданная в ВАДА информация выглядела «наиболее убедительно». Подводя итог вышесказанному, российские эксперты считают проведенное следователями расследование некорректными.

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Заседание исполкома ВАДА по российскому вопросу состоится в Лозанне 9 декабря.