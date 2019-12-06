Российские эксперты предоставили МОК и ВАДА свой вариант расследования по базе

Группа российских независимых экспертов представила Международному олимпийскому комитету (МОК), Всемирному антидопинговому агентству (WADA) отчет, в котором содержится объяснение изменений, обнаруженных в базе данных московской лаборатории. Об этом сообщил руководитель этой группы, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев.

Следователи ВАДА по итогам проверки базы данных сделали вывод о том, что с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Российские эксперты отвергли эти утверждения, по их мнению, отсутствие ряда файлов объясняется тем, что LIMS московской лаборатории, копия которой была передана в январе ВАДА, продолжала функционировать ежесуточно на одноименном сервере LIMS, который также работал без отключения длительное время (как минимум с ноября 2015 года). Наличие в ней изменений является естественным результатом использования базы.

При этом ВАДА отказывается признавать, что изменения в базе происходили еще в 2015 году, после отъезда в США бывшего директора лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором организации.

— ВАДА этот период вообще выбрасывает, словно она его не видит, — цитирует ТАСС Блажеева. — В декабре 2018 года она видит вход, в январе тоже, а этого не хочет видеть. Напрашивается вывод о тенденциозном и необъективном подходе.

Если вы анализируете данные с 2012 по 2015 год, тогда надо фиксировать и эти вещи. Нет, это остается в стороне. И в этом мы видим неполноту и необъективность. Поэтому мы решили донести свою позицию всем членам исполкомов МОК, национальных олимпийских комитетов, международных федераций, ВАДА, всего по 350 адресам.