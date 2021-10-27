Российская антидопинговая система получила максимальную оценку на конференции ЮНЕСКО
Международная конференция сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте дала максимальную оценку российской антидопинговой системе, сообщает ТАСС.
Конференция проходит в Париже. Российскую делегацию возглавляет министр спорта Олег Матыцин.
Участники конвенции раз в два года отправляют доклад о выполнении положений через специальную систему Anti-Doping Logic. Стороны отвечают на вопросы, охватывающие области регулирования конвенции, национальную антидопинговую деятельность, международное сотрудничество, образование и исследования.
На основе такого доклада от российской стороны конференция признала РФ на сто процентов соблюдающей положения конвенции. Российская сторона впервые получила стопроцентную оценку.
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