Российская антидопинговая система получила максимальную оценку на конференции ЮНЕСКО

Международная конференция сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте дала максимальную оценку российской антидопинговой системе, сообщает ТАСС.

Конференция проходит в Париже. Российскую делегацию возглавляет министр спорта Олег Матыцин.

Участники конвенции раз в два года отправляют доклад о выполнении положений через специальную систему Anti-Doping Logic. Стороны отвечают на вопросы, охватывающие области регулирования конвенции, национальную антидопинговую деятельность, международное сотрудничество, образование и исследования.

На основе такого доклада от российской стороны конференция признала РФ на сто процентов соблюдающей положения конвенции. Российская сторона впервые получила стопроцентную оценку.