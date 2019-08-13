Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) объявила о дисквалификации спортсменки Дианы Мстиевой. Из-за нарушения антидопинговых правил она дисквалифицирована на восемь лет. Срок дисквалификации отсчитывается с 14 мая 2018 года.

- В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" на основании и во исполнение решений РАА "РУСАДА" Федерации тяжелой атлетики России 13 августа 2019 года приняла решение дисквалифицировать спортсменов: Диана Мстиева, - говорится в официальном сообщении.

Сегодня стало известно, что пять российских штангистов временно отстранен после проверки данных из Московской антидопинговой лаборатории. Это двукратный чемпион мира и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы Давид Беджанян, трехкратный серебряный призер ЧМ и двукратный чемпион Европы Олег Чен, а также чемпион России Егор Климонов.

В прошлом месяце Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что по итогам предварительной проверки допинг-проб из Московской лаборатории выявлены около 300 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.

Напомним, РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.