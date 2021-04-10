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Россия выплатила ВАДА обязательный взнос за 2021 год в размере более миллиона долларов

13:38
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на последний финансовый отчет агентства.

Размер взноса России в 2020 году составил 1 091 877 долларов. Наибольшие взносы в этом году внесут США (2 931 923 доллара) и Канада (1 465 962 доллара).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы ВАДА в размере 1,27 миллиоана долларов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11113903

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