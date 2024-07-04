Россия выплатила ВАДА часть взноса за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило от российской стороны часть взноса за 2023 год, сообщает ТАСС.

По данным источника, ВАДА была выплачена «небольшая часть взноса» и организация ожидает, что оставшаяся сумма будет получена в установленное время.

Сообщалось, что взнос России в ВАДА за 2023 год составляет 1,26 миллиона долларов. В начале июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что страна заплатит членский взнос в ВАДА.