Россия выплатила ВАДА более миллиона долларов за 2020 год

Россия выплатила ежегодный взнос Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), сообщается на официальном сайте организации.

Точная сумма взноса составила 1 015 977 долларов. В прошлом году взнос составил 946 747 долларов.

9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило РУСАДА статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей ВАДА, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверок российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, окончательную точку в разбирательстве поставит CAS. В случае, если Спортивный арбитражный суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на 4 года лишатся права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а Россия не сможет принимать крупные международные турниры.