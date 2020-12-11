Россия стала первой по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет о выявленных нарушениях за 2018 год.

По данным агентства, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в бодибилдинге (21 процент), велоспорте (17 процентов) и легкой атлетике (15 процентов).

Отмечается, что наибольшее количество нарушений принадлежит спортсменам из России (144 случая). Второе место — у Италии (132 случая), на третьей строчке — Франция (114). Четвертыми стали спортсмены из Индии (107), пятыми — украинцы (78). США занимает шестое место (73).

Среди 144 случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами 22 приходятся на легкую атлетику, 14 — на тяжелую атлетику, 8 — на лыжные гонки.