ВАДА опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год. Всего было выявлено 1804 нарушения. Это на 209 случаев больше, чем в 2016-м.

В 2017 году было взято 245 232 пробы, из них 2749 оказались положительными.

Лидер по антидопинговым нарушениям — Италия (171). В топ-5, помимо нее, вошли Франция (121), США (103), Бразилия (84) и России (83).

Из россиян больше всего антидопинговые правила нарушали легкоатлеты (21). С большим отставанием вторыми идут велогонщики (7). Шесть нарушений зафиксировано в тяжелой атлетике, по 5 — в боксе и хоккее.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.