Россия предложила ООН разобраться в работе международных антидопинговых органов

Россия предлагает обсудить на площадке ООН проблему "двойных стандартов" в работе международных антидопинговых органов, которые негласно давали разрешение на использование запрещенных препаратов спортсменам, информирует ТАСС. Как заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, эта ситуация "особенно лицемерно" выглядит на фоне отстранения паралимпийской сборной России от участия в Играх в Рио-де-Жанейро "лишь по подозрению".

- Вряд ли такая ситуация может восприниматься как укладывающаяся в понятия справедливости, равного подхода и "честной игры". Предлагаем обсудить ее на площадке Организации Объединенных Наций, – сказал дипломат на заседании Генеральной Ассамблеи по теме "Спорт на благо развития и мира".

Как заявил постпред РФ, международная система противодействия допингу должна стать прозрачной, обеспечивать безусловное равенство всех атлетов. "В целом необходимо разработать единые международные требования допинг-контроля. Не только спортсмены, но и общественность должна иметь доступ к соответствующей информации, связанной с проведением проверок", – указал он.

По словам Чуркина, Россия, со своей стороны, открыта для сотрудничества в борьбе с допингом. Он обратил внимание на то, что в этих целях в стране реализуется Национальный план по борьбе с допингом, ужесточается законодательство, предусматривающее ответственность, в том числе уголовную, за применение, распространение и склонение к использованию допинга.

- Однако явно назрела настоятельная необходимость разобраться, так ли все благополучно за пределами России, – сказал Чуркин. - В этом плане, в частности, недопустимо игнорировать ставшую достоянием спортивной общественности информацию о том, что антидопинговые органы негласно давали "добро" на использование сильнейших препаратов спортсменам, которые на протяжении многих лет выигрывали крупнейшие соревнования, зарабатывая десятки миллионов долларов. Утверждения, что они при этом страдали тяжелыми недугами, противоречат здравому смыслу.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американские теннисистки Серена и Винус Уильямс (последняя завоевала серебро Олимпиады-2016 в миксте), американская гимнастка Симона Байлз, в активе которой четыре золота Рио-2016 из пяти возможных, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский легкоатлет Мо Фара, завоевавший золото Игр-2016 в беге на 5000 м и 10000 м. После этого в спортивном сообществе разразилась громкая дискуссия на тему правильности и легальности выдачи некоторым атлетам TUE (разрешения на использование запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ).