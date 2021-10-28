Россия переизбрана в президиум конференции конвенции по борьбе с допингом в спорте
20:37
Российская Федерация была избрана в Президиум 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте, сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.
Российским представителем в руководящем органе будет Министр спорта Олег Матыцин. Россия будет входить в Президиум организации до 2023 года. В состав Президиума также вошли Сенегал, Китай и Саудовская Аравия.
Председателем Президиума сессии переизбран на новый срок Маркос Диас, представляющий Доминиканскую Республику. Хитеш Пател из Великобритании сохранил пост докладчика.
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