Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 17:59

Россия отправила ВАДА взнос в размере более 1,1 миллиона евро

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.

«Мы отправили ВАДА взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 миллиона евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

По данным ВАДА на 6 января, взнос от России за 2024 год в размере 1 335 860 долларов не был перечислен в бюджет организации.

В 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства лишило РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий кодексу ВАДА. В сентябре 2023 года агентство оставило свое решение в силе.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
ВАДА
Читайте также
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Эксперт назвал способ спасти намокший телефон
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тайгарт: «Самое время исправить ситуацию с ВАДА, чтобы соревнования на американской земле были чистыми»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости