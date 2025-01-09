Россия отправила ВАДА взнос в размере более 1,1 миллиона евро

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.

«Мы отправили ВАДА взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 миллиона евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

По данным ВАДА на 6 января, взнос от России за 2024 год в размере 1 335 860 долларов не был перечислен в бюджет организации.

В 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства лишило РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий кодексу ВАДА. В сентябре 2023 года агентство оставило свое решение в силе.