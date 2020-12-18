Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира

Российская сторона оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до декабря 2022 года, сообщают РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что это неприличное решение.

«Это решение — абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», — сказал Джабаров.

Вчера, 17 декабря, CAS поддержал решение ВАДА и отстранил Россию от международных соревнований на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Также некоторым представителям российского руководства, включая президента РФ, в течение двух лет запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.