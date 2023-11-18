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Сегодня, 14:35

Россия готова выплатить ежегодный взнос в ВАДА в случае определения универсальной формулы финансирования

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

Российская сторона не отказывается от уплаты ежегодного взноса в ВАДА, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

«Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — цитирует ТАСС представителя федерального ведомства.

26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

О том, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства, стало известно еще 21 сентября.

17 ноября в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Источник: ТАСС
ВАДА
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