Россия готова выплатить ежегодный взнос в ВАДА в случае определения универсальной формулы финансирования

Российская сторона не отказывается от уплаты ежегодного взноса в ВАДА, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

«Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — цитирует ТАСС представителя федерального ведомства.

26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

О том, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства, стало известно еще 21 сентября.

17 ноября в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.