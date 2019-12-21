Роднина считает, что доказательства СК РФ должны помочь отстоять российских спортсменов и Россию международных соревнованиях

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что доказательства Следственного комитета РФ должны помочь отстоять российских спортсменов и Россию на крупнейших международных соревнованиях.

Ранее стало известно о доказательствах СК РФ о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вмешивался в базу данных лаборатории.

— Наверное, все мы догадывались об этом, понимали (кто вмешивался в базу данных). Если у Следственного комитета есть истинные доказательства, они должны помочь отстоять российских спортсменов и саму страну на крупнейших международных соревнованиях. Я надеюсь на это, но никогда же не знаешь, какие претензии они нам еще предъявят