«Дело Родченкова». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории выпустит книгу

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустит книгу. Называться она будет «Дело Родченкова».

«Дело Родченкова» расказывает полную неприкрытую историю, которая впервые была изображена в отмеченном наградами фильме Брайана Фогеля и до сих пор шокирует и очаровывает мир. Начиная с детства автора, выросшего за Железным занавесом, его знакомства с допингом, когда он был 22-летним студентом МГУ и его последующую карьеру в Олимпийском комитете СССР. Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали", — говорится в описании книги.

Родченков был уволен с поста главы Московской антидопинговой лаборатории после расследования комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. В январе 2016 года Родченков уехал в США, где дал интервью о российском допинге. На его основании был составлен отчет Ричарда Макларена.

В апреле «СЭ» опубликовал отрывки из книги Родченкова, которую он прислал нашему обозревателю Владимиру Иванову летом 2014 года.