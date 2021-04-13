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Родченков уверен, что закон, названный в его честь, изменит мировой спорт

14:06
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков поделился мнением о законе, названном в его честь.

Принятый сенатом США «акт Родченкова» предусматривает уголовное преследование за причастность к допинговому сговору на соревнованиях с американским участием.

«Здесь и сейчас это меняет правила игры. Люди, которые были частью заговора, усилят свою безопасность из-за страха.

Я знаю людей, которые являются ядром допинговой системы... Они очень умны. Они очень хороши. Теперь над их головами занесен своего рода дамоклов меч. Это совершенно другие чувства и стиль жизни. Раньше ты был неприкасаемым и неуязвимым. Теперь же ты — жертва", — сказал Родченков в подкасте Хельсинкской комиссии США.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HelsinkiComm/status/1380515441534189569

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