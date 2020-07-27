Родченков требует полного запрета России участвовать в Играх в Токио

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2020 в полном составе. По его словам, Россия проявила беспрецедентный уровень мошенничества, пытаясь сфальсифицировать базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Интервью Родченков давал по видеосвязи, скрыв лицо, измененное после пластической операции.

— Необходим полный запрет, без каких-либо оправданий и допусков, — цитирует BBC Родченкова. — Те же сотрудники, которые занимались подменой образцов во время Игр в Сочи, фальсифицировали документацию базы данных. Это невероятное мошенничество безумных масштабов. Оно показало, что страна ничему не учится.

Если бы у нас были методики, которыми мы располагаем сегодня и сохранились образцы из Сеула, Москвы или Атланты, это были бы сотни положительных проб.

Но то, что произошло в России, стало кульминацией. Этого не могло быть ни в одной другой стране мира, потому что мы получили зеленый свет отовсюду. У нас не было ограничений в ресурсах.

Также Родченков вспомнил дело российского легкоатлета Данила Лысенко, из-за которого World Athletics продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики и не допускает спортсменов из России для участия в международных турнирах.

— В случае с делом Лысенко был беспрецедентный уровень мошенничества, — считает Родченков. — Сейчас Себастьян Коэ (глава World Athletics) хочет навсегда отстранить российских легкоатлетов. И это правильно, потому что в российской легкой атлетике, если человек не виновен напрямую, то точно замешан.