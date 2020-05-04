Самый известный российский бегун-любитель, победитель Московского марафона Искандер Ядгаров в прямом эфире Instagram с Владимиром Ивановым рассказал, что думает о Григории Родченкове. По словам спортсмена, нынешний кризис отечественной легкой атлетики может пойти нам на пользу.

— Эдвард Сноуден, который рассказал всему миру о тотальной слежке американских спецслужб за людьми по всему миру, герой или предатель?

— Для своей страны он предатель, а для человечества — герой.

— А для вас?

— Не знаю. Все зависит от того, по совести ли он поступил. Если по совести, то да, герой. Предал свою страну, но из-за того что видел — нарушаются права людей и сам он не мог с этим жить.

— Тогда и Григорий Родченков — предатель для России, но герой для всего мира. Истории схожи.

— Тут другая проблема. Предположим, он рассказал чистую правду. И в этом плане поступил хорошо. Но если Родченков участвовал во всех этих процессах, то ведь и он должен понести наказание.

Так же и Степановы. Когда ее поймали на допинге — она сдала всех. Добилась, что отстранили всю страну. Из солидарности она, по-хорошему, тоже не должна была выступать. Тогда бы я мог ее оправдать. Но она же хотела на соревнования. И так все выглядит некрасиво. Сдала, чтобы получить выгоду.

Хотя в целом, наверное, это все пойдет на пользу. Но процесс будет длительным и нашему поколению придется пострадать.

— Родченков конкретно для вас — кто?

— Мне кажется, он просто гений. Которому плевать на кого работать. Думаю, он просто тестировал какие-то свои идеи. К таким людям другое отношение, они живут немного в ином мире.

— Почему он так поступил?

— Не знаю, может быть, на него надавили или пытали. А может, ему просто захотелось славы. Чтобы о нем говорил весь мир. И рассказав обо всех мотивациях, все узнали, какой он гений. Тщеславие вполне могло заиграть. (Владимир Иванов)