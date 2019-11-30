Роберт Попов станет новым антидопинговым координатором ВФЛА

Роберт Попов сменит Елену Иконникову в должности антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики, информирует ТАСС.

Иконникова была отстранена независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit 21 ноября вместе с другими фигурантами дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Также в числе отстраненных глава федерации Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.

Попов является членом президиума Московской федерации карате и входит в исполком Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.