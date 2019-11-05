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Риди уверен, что никто не будет нарушать антидопинговые правила на Олимпиаде

21:38

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди уверен, что ни одна страна централизованно не нарушит антидопинговые правила на Олимпиаде в Токио.

Риди был задан вопрос, не опасается ли он на Олимпиаде в Токио крупного допингового скандала по примеру того, который до настоящего времени продолжается в отношении России.

— Мы намного лучше справляемся. Расширили структуру. Мы знаем про допинг намного лучше, чем ранее. Я полностью убежден, что повтор этой ситуации маловероятен, — цитирует «РИА Новости» Риди.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191105/1560611678.html

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