Риди уверен, что никто не будет нарушать антидопинговые правила на Олимпиаде
21:38
Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди уверен, что ни одна страна централизованно не нарушит антидопинговые правила на Олимпиаде в Токио.
Риди был задан вопрос, не опасается ли он на Олимпиаде в Токио крупного допингового скандала по примеру того, который до настоящего времени продолжается в отношении России.
— Мы намного лучше справляемся. Расширили структуру. Мы знаем про допинг намного лучше, чем ранее. Я полностью убежден, что повтор этой ситуации маловероятен, — цитирует «РИА Новости» Риди.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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