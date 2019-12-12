Риди считает, что ВАДА нужно увеличить финансирование

Уходящий в отставку президент ВАДА Крэйг Риди считает, что организация нуждается в дополнительном финансировании. 1 января срок полномочий Риди истекает, его место займет Витольд Банька.

— Нам нужно больше денег. Расходы на исследования оставляют дыру в бюджете. Раньше, при более скромном финансировании, мы тратили на них 6 миллионов долларов, сейчас всего 2 миллиона, хотя финансирование выросло, — цитирует Inside the Games Риди. — Также есть дополнительные 2,5 миллиона от Томаса Баха.