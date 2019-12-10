Риди объяснил, почему он был против полного отстранения России

Бывший президент ВАДА Крэйг Риди объяснил, почему он выступал против полного отстранения российских спортсменов от международных турниров.

— Была большая группа спортсменов, которая хотела защитить чистых российских атлетов, — сказал Риди в интервью BBC. — Наша работа — защитить их. Не уверен, что тотальные отстранения в спорте хорошо действуют. Сейчас у нас больше власти, чем раньше, но мы решили этим не пользоваться. Могу сказать, что мы полностью перестроили Российское антидопинговое агентство. Сейчас это компетентная антидопинговая организация. Зачем мы должны мешать им делать работу сейчас?

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

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