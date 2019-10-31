Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»

Бывший глава ВАДА и старейший член МОК Ричард Паунд в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы нашей страны попасть на Олимпийские игры в Токио.

?— На недавней антидопинговой конференции в Колорадо вы сидели рядом с главой РУСАДАЮрием Ганусом. Что вы о нем думаете?

- У нас была возможность там немного поговорить. Я видел его комментарии в СМИ и в целом знаком с его позицией. Но если говорить о последних событиях, я не уверен, какова была во всем этом роль РУСАДА. Не уверен, что даже сам Ганус об этом знает.

— Вы имеете в виду, что непонятно, было ли руководство РУСАДА замешано в манипуляции с базой данных, которую передали ВАДА?

- Я не знаю, кто совершил эти манипуляции. И подозреваю, что не только я. ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.

— Ганус публично признал, что манипуляции с базой имели место и даже назвал конкретную цифру. Это признание может повлиять на предстоящее решение ВАДА?

- Не думаю. Кто бы что ни сказал, вряд ли это повлияет на сотрудников ВАДА. Единственное, что их волнует — были ли внесены изменения в базу, и если да — то когда и кем. (Наталья Марьянчик)

Ричард Паунд: «Сомневаюсь, что ВАДА оправдает Россию»