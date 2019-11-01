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Рекордсмена Белоруссии в прыжках в высоту временно отстранили из-за подозрений в допинге

15:45

Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранен от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. В пробе 23-летнего спортсмена был найден фуросемид, сообщает ТАСС.

Набоков является обладателем рекорда Белоруссии (2,36 м), 23-летний спортсмен был участником Олимпийских игр 2016 года, становился чемпионом Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На чемпионате мира в Дохе, завершившемся в октябре, спортсмен занял девятое место.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7071267

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