Рекордное число участников собрал антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что участниками антидопингового диктанта в 2025 году стали 25912 человек, что в два раза больше по сравнению с 2024 годом.

«В 2024 году в диктанте участвовали 11452 человека, в 2023-м — 16944, в 2022-м — 2599, в 2021-м — 291, в 2020-м — 941», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

В агентстве уточнили, что в 2025 году 56% участников диктанта составили молодые люди до 18 лет. А почти 43% участников не достигли 14-летнего возраста.

Всероссийский антидопинговый диктант прошел 9—10 августа в режим онлайн, его участникам нужно было решить 10 задач на знание основ антидопинга и принципов «чистого» спорта.