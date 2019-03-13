Речь главы ВАДА о допинговом скандале в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди выступил с речью на симпозиуме в швейцарской Лозанне, сообщает официальный Твиттер организации. 77-летний британец рассказал о допинг-скандале вокруг России.

– Год назад, когда мы уже встречались с вами в этой комнате, доминировал российский допинг-скандал. РУСАДА не соблюдало правила кодекса ВАДА. Процесс по расследованию продолжался долго, пока российские власти не сделали две вещи: во-первых, приняли отчет о расследовании Маклерена, а именно участие государственных чиновников в допинговых делах по всей стране, а во-вторых, разрешить ВАДА получить огромное количество аналитических данных из бывшей московской лаборатории.

В России действовала антидопинговая система низкого уровня по сравнению с другими странами. России было разрешено участвовать в международных соревнованиях даже после того, как ВАДА раскрыло масштабные допинг-программы. Учитывая данные обстоятельства, в июне 2018-го независимый комитет порекомендовал ВАДА восстановить РУСАДА, если российские власти примут невыполненные условия. Исходя из этого, я связался с министром спорта РФ 22 июня с изложением этих условий. 13 сентября министр ответил и принял условия. В этот же день ВАДА провело заседание, а 20-го числа при голосовании 9 человек выступили "за", двое – против и один воздержался агентство приняло решение о восстановлении прав РУСАДА. Россия помогла ВАДА с борьбой системного допинга и согласилась предоставить данные своей лаборатории до конца 2018-го года. Лаборатория была опечатана.

Да, российские власти пропустили крайний срок передачи информации ВАДА. Это случилось только 10 января. Тот факт, что Россия не выполнила условия, по которым должна была уложиться до 31 декабря, безусловно, беспоило нас. Но Россия устранила все несоответствия к официальной встрече 14-15 января, поэтому никакие санкции применяться не стали.

ВАДА имеет дело с более чем 24 терабайтами информации, что эквивалентно 400 000 часам музыки. Загрузка в базы ВАДА, а также сортировка и индексация данных уже проведена. Эксперты агентства в настоящее время подробно оценивают информацию, чтобы установить ее подлинность. Весь процесс займет 2-3 месяца, – приводит слова Риди пресс-служба ВАДА.

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