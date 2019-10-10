Путин заявил о тесном сотрудничестве России с ВАДА

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования ВАДА. 23 сентября ВАЛА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. ВАДА дало России три недели, чтобы предоставить объяснения ситуации.

— Активно сотрудничаем с ВАДА, — цитирует ТАСС Путина. — Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме.

Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи.

Россия всегда была и остается готова к диалогу, совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки.

Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут все новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения.